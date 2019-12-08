Son Dakika Haberleri: Akar: "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.
Son Dakika Güncel Akar: 'Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. - Son Dakika

Akar: "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.

6 saat önce

Akar: "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.

Akar:

Akar: "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz"

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Andy Ruiz'i yenen Anthony Joshua unvanlarını geri aldı
Perinçek'ten yeni partilere gönderme: AK Parti içerisindeki Amerika'nın, Amerika tarafından AK Parti'den kopartılması operasyonu Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gözdağı: Düşmanca davranırsa kaybedecek çok şeyi var ABD'de tepki çeken görüntü! Canlı yayında kadın muhabiri taciz etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 02:12:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar: "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]