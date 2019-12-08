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Akar: "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.
6 saat önce
Akar: "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:28 Kaynak: AA
Akar: "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz"
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