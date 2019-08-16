Son Dakika Haberleri: Akar: "Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı...
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Akar: "Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı...

42 dakika önce

Akar: "Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunun bir an önce sonlanmasını bekliyoruz.

Akar:
Akar: "Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunun bir an önce sonlanmasını bekliyoruz."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:01 Kaynak: AA
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