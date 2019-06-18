Son Dakika Haberleri: Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız
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Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:23 
Türkiye, Hulusi Akar, Ekonomi
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