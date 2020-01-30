Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti - Son Dakika

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Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:02 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.
Akar, Milli Savunma Bakanlığında Wolters ile bir araya geldi.
Konuk komutanın Bakanlık şeref defterini imzalamasının ardından yapılan görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
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