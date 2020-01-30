Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti - Son Dakika

Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.

Akar, Milli Savunma Bakanlığında Wolters ile bir araya geldi.

Konuk komutanın Bakanlık şeref defterini imzalamasının ardından yapılan görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti

Hulusi Akar, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:22 Kaynak: AA
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