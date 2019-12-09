Son Dakika › Güncel › Akar: '(NATO'daki) İsteklerimiz, milli menfaatlerimizle ilgili şeyler. - Son Dakika
Akar: "(NATO'daki) İsteklerimiz, milli menfaatlerimizle ilgili şeyler.
6 saat önce
Akar: "(NATO'daki) İsteklerimiz, milli menfaatlerimizle ilgili şeyler.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Akar: "(NATO'daki) İsteklerimiz, milli menfaatlerimizle ilgili şeyler. Bu aşırı olmayan, makul isteklerimizden geri dönmek söz konusu değil."
Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı