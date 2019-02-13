Akar, NATO Genel Sekreteri ile Görüştü
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
ile görüştü.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulundu. Gürcistan
Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya gelen Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de görüştü.
Görüşmede, ittifakla ilgili konuların ele alındığı öğrenildi.
Akar, daha sonra Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ele alındığı ilk oturuma katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:44 Kaynak: AA
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