Son Dakika Haberleri: Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü
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Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu, konuların 26 Haziran'da Brüksel'de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:21 Kaynak: AA
Jens Stoltenberg, Hulusi Akar, Güncel
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