Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:21 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
adresinden yapılan açıklamada, Akar'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, Afganistan
ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu, konuların 26 Haziran'da Brüksel
'de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı
460 bin bakaya ve asker kaçağı için yeni formül
Putin canlı yayında en çok utandığı anı anlattı!
Son Dakika! ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek