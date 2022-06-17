Akar, NATO Karargahı'nda yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları

Akar'ın görüşmelere katılması BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği NATO Karargahı'nda yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi.

Gürcistan, İtalya, Fransa, Karadağ, Almanya, ABD, Yunanistan, Litvanya, Letonya, Arnavutluk savunma bakanları ile bir araya gelen Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi.

Bunların yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile üçlü toplantıda bir araya gelen Bakan Akar, ABD koordinesinde, Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı"na da katıldı.