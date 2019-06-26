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Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı

42 dakika önce

- Görüşmeden görüntüler BRÜKSEL - Brüksel'de NATO Karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

- Görüşmeden görüntüler BRÜKSEL - Brüksel'de NATO Karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Penny Morduant, İspanya Savunma Bakanı Mararita Robles da katıldı.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:53 Kaynak: AA
İngiltere, Hulusi Akar, Brüksel, Güncel
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