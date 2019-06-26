Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı
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- Görüşmeden görüntüler BRÜKSEL - Brüksel'de NATO Karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:53 Kaynak: AA
- Görüşmeden görüntüler BRÜKSEL - Brüksel
'de NATO Karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, İngiltere
Savunma Bakanı Penny Morduant, İspanya
Savunma Bakanı Mararita Robles da katıldı.
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