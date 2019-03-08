Akar: "Nato'ya Karşı Sorumluluklarımızı Yerine Getiriyoruz"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu. (16)
Milli Savunma Bakanı Akar: "Mili politikalarımız çerçevesinde dün neysek bugün de oyuz. Bunun en tipik göstergesi, NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, NATO Genel Sekreteri de bunu her zaman teyit ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:38 Kaynak: AA
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