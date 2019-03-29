Son Dakika Haberleri: Akar: "Ohal Kalktıktan Sonra TSK'dan 1177 Personel İhraç Edildi.

Akar: "Ohal Kalktıktan Sonra TSK'dan 1177 Personel İhraç Edildi.

6 dakika önce

Akar: "OHAL kalktıktan sonra TSK'dan 1177 personel ihraç edildi.

Akar:
Akar: "OHAL kalktıktan sonra TSK'dan 1177 personel ihraç edildi. FETÖ ile mücadele hiçbir aksaklık, eksiklik olmadan, şiddetli şekilde devam ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:11 Kaynak: AA

TSK, Güncel
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