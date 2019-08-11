Akar: "Onlar sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, KKTC halkı ve Türkiye hiçbir şey yapmadan...
43 dakika önce
Akar: "Onlar sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, KKTC halkı ve Türkiye hiçbir şey yapmadan seyredecek, bunu kimse bizden beklemesin.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
Akar: "Onlar sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, KKTC halkı ve Türkiye
hiçbir şey yapmadan seyredecek, bunu kimse bizden beklemesin."
İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı Eren'in şehit düştüğü yerdeki topraktan Bursa'da fidan yetiştirecek Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi