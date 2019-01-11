Akar: "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın Doğusu Var. Bununla Alakalı Gereken Planlamalar Yapıldı.

Akar: "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı.

Akar: "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor."

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