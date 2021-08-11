Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.
Akar, Pakistan ziyareti kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.
Başbakan İmran Han ile görüşmesinin ardından Akar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Alvi tarafından kabul edildi.
Görüşmede, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Akar tarafından Alvi'ye, pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek Pakistan MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi BABÜR'ün denize indirilme törenine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti iletildi.
Kaynak: AA
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