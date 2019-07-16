Son Dakika Haberleri: Akar Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
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Akar Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

8 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zübeyir Mahmud Hayat'ı kabul etti.

Akar Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zübeyir Mahmud Hayat'ı kabul etti.
Akar, Konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Hayat'ın, Şeref Defteri'ni imzaladığı ziyarete Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:56 Kaynak: AA
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