Akar Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
8 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zübeyir Mahmud Hayat'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:04 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Pakistan
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zübeyir Mahmud Hayat'ı kabul etti.
Akar, Konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığı
'nda bir araya geldi.
Hayat'ın, Şeref Defteri'ni imzaladığı ziyarete Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
de katıldı.
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