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Akar - Parly görüşmesi

1 saat önce

- Görüşmeden görüntüler BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü.

- Görüşmeden görüntüler BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü.
Akar - Parly görüşmesi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Fransa, Hulusi Akar, Brüksel, Güncel
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