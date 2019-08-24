Akar: "Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak'ın kuzeyinde 654 terörist etkisiz...
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Akar: "Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak'ın kuzeyinde 654 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:30 Kaynak: AA
Akar: "Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak'ın kuzeyinde 654 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-3 başarıyla devam ediyor."
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