Son Dakika Haberleri: Akar: "Pençe Harekatı'nda 28, Irak'ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27...
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Akar: "Pençe Harekatı'nda 28, Irak'ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27...

58 dakika önce

Akar: "Pençe Harekatı'nda 28, Irak'ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27 Mayıs'tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi"

Akar:
Akar: "Pençe Harekatı'nda 28, Irak'ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27 Mayıs'tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:08 Kaynak: AA
Irak, Güncel
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