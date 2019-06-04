Akar: "Pençe Harekatı'nda 28, Irak'ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27...
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Akar: "Pençe Harekatı'nda 28, Irak'ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27 Mayıs'tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:08 Kaynak: AA
Akar: "Pençe Harekatı'nda 28, Irak
'ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27 Mayıs'tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi"
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