Akar: "(Pençe Hava Harekatı) Bugün Sabah 4'te Başlattığımız Pençe Hava Operasyon Planı ile...
7 dakika önce
Akar: "(Pençe Hava Harekatı) Bugün sabah 4'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon Planı ile teröristlerin peşindeyiz.
Akar: "(Pençe Hava Harekatı) Bugün sabah 4'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon Planı ile teröristlerin peşindeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:19 Kaynak: AA
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