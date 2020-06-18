Akar: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin Harekat Merkezi'ne gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın operasyon hakkında bilgi alması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü.
Akar: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz.