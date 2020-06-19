Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine geldi - Son Dakika

Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılanması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılanması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezinde başarıyla devam eden harekatı takip ediyor. Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:00 Kaynak: AA
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