Akar: "Pkk Eşittir Ypg Bunun Hiçbir Tartışması Yok"
55 dakika önce
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda, askeri öğrencilerle bir araya geldi.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda, askeri öğrencilerle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:25 Kaynak: AA
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