Son Dakika Haberleri: Akar: "Pkk, Pyd, Ypg Aynıdır.

Akar: "Pkk, Pyd, Ypg Aynıdır.

49 dakika önce

Akar: "PKK, PYD, YPG aynıdır.

Akar:
Akar: " PKK, PYD, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:39 Kaynak: AA

PKK, Güncel
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