Akar: "Pkk, Pyd, Ypg Aynıdır.
49 dakika önce
Akar: "PKK, PYD, YPG aynıdır.
Akar: " PKK
, PYD, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:39 Kaynak: AA
ABD, Vatandaşlarına Türkiye İçin Yaptığı Seyahat Uyarısını Güncelledi
Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi
Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak
Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor