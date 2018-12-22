Akar: Provokasyondan uzak durulmazsa bedeli ağır olur
4 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:48
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