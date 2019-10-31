Akar: Rejim ordusuna mensup 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusunu Moskova ile görüşüyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki askeri operasyon sırasında rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusunun şu anda Moskova ile görüşüldüğünü söyledi.



Akar, üst düzey komutanlarla sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Rasulayn'ın güneydoğusunda arama, tarama, keşif ve emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen ve Rejim unsuru olduğu anlaşılan 18 kişinin durumuna da değinen Akar, şu açıklamalarda bulundu Açıklaması