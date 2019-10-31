Son Dakika Haberleri: Akar: Rejim ordusuna mensup 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusunu Moskova ile görüşüyoruz
Son Dakika Dünya Akar: Rejim ordusuna mensup 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusunu Moskova ile görüşüyoruz

Akar: Rejim ordusuna mensup 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusunu Moskova ile görüşüyoruz

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’deki askeri operasyon sırasında rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusunun şu anda Moskova ile görüşüldüğünü söyledi.

Akar: Rejim ordusuna mensup 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusunu Moskova ile görüşüyoruz, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki askeri operasyon sırasında rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusunun şu anda Moskova ile görüşüldüğünü söyledi.


Akar, üst düzey komutanlarla sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Rasulayn'ın güneydoğusunda arama, tarama, keşif ve emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen ve Rejim unsuru olduğu anlaşılan 18 kişinin durumuna da değinen Akar, şu açıklamalarda bulundu Açıklaması

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Hulusi Akar, Moskova, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:22 
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