Son Dakika Haberleri: Akar: "(Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin teslim edilmesi) Gelişmeleri Sayın...
Son Dakika Güncel Akar: '(Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin teslim edilmesi) Gelişmeleri Sayın...

Akar: "(Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin teslim edilmesi) Gelişmeleri Sayın...

6 saat önce

Akar: "(Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin teslim edilmesi) Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık.

Akar:

Akar: "(Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin teslim edilmesi) Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık."

Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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