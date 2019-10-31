Akar: "(Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin teslim edilmesi) Gelişmeleri Sayın...
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Akar: "(Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin teslim edilmesi) Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:14 Kaynak: AA
Akar: "(Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin teslim edilmesi) Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık."
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