Son Dakika Haberleri: Akar: "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda...
Son Dakika Güncel Akar: 'Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda...

Akar: "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda...

6 saat önce

Akar: "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor.

Akar:

Akar: "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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