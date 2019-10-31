Akar: "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda...
6 saat önce
Akar: "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:14 Kaynak: AA
Akar: "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor."
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