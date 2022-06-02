Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü - Son Dakika
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Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü

02.06.2022 20:05
Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü

Resmi ziyaret kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Nicolae Ionel Ciuca ile görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Nicolae Ionel Ciuca ile görüştü.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis  ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşen Akar, daha sonra Başbakanlığa geçerek, Romanya Başbakanı Ciuca ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma güvenlik başlıklarının yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularının ele alındığı görüşmede Akar, Türkiye ve önemli bir müttefiki olan Romanya'nın Avrupa güvenliğine sunduğu katkılarına dikkat çekti.

Toplantıda, Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde barış ve istikrar ile Montrö rejiminin korunmasına vurgu yapıldı, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin bir an önce ilan edilmesi, insani yardımların devam etmesi ve gerginliğin azaltılmasının önemi görüşüldü. Görüşmede ayrıca FETÖ ile mücadelede destek ve iş birliğinin öneminin altı çizildi.

Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü
Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü
Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü
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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Romanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü - Son Dakika


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