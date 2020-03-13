Akar: "(Rus heyetiyle görüşme) Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek