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Akar: "(Rus heyetiyle görüşme) Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi.
6 saat önce
Akar: "(Rus heyetiyle görüşme) Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:02 Kaynak: AA
Akar: "(Rus heyetiyle görüşme) Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz."
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