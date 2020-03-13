Akar: "(Rus heyetiyle görüşme) Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: '(Rus heyetiyle görüşme) Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. - Son Dakika

Akar: "(Rus heyetiyle görüşme) Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi.

6 saat önce

Akar: "(Rus heyetiyle görüşme) Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi.

Akar:

Akar: "(Rus heyetiyle görüşme) Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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