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Akar: "(Rus heyetle görüşmeler) Bir noktaya kadar geldi olaylar.
6 saat önce
Akar: "(Rus heyetle görüşmeler) Bir noktaya kadar geldi olaylar.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:04 Kaynak: AA
Akar: "(Rus heyetle görüşmeler) Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız"
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