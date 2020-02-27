Akar: "(Rus heyetle görüşmeler) Bir noktaya kadar geldi olaylar. - Son Dakika
Son Dakika Politika Akar: '(Rus heyetle görüşmeler) Bir noktaya kadar geldi olaylar. - Son Dakika

Akar: "(Rus heyetle görüşmeler) Bir noktaya kadar geldi olaylar.

6 saat önce

Akar: "(Rus heyetle görüşmeler) Bir noktaya kadar geldi olaylar.

Akar:

Akar: "(Rus heyetle görüşmeler) Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız"

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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