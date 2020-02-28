Akar: Rusya birliklerimizin yerini biliyordu; askerlerimizin etrafında hiçbir silahlı grup yoktu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Akar: Rusya birliklerimizin yerini biliyordu; askerlerimizin etrafında hiçbir silahlı grup yoktu - Son Dakika Dünya

Akar: Rusya birliklerimizin yerini biliyordu; askerlerimizin etrafında hiçbir silahlı grup yoktu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanlığının İdlib açıklamasına müteakiben, "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'ya bildirmiştik, askerlerimizin yakınında hiçbir silahlı grubun bulunmamasına rağmen saldırı düzenlendi" açıklamasında bulundu

Akar: Rusya birliklerimizin yerini biliyordu; askerlerimizin etrafında hiçbir silahlı grup yoktu, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanlığının İdlib açıklamasına müteakiben, "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'ya bildirmiştik, askerlerimizin yakınında hiçbir silahlı grubun bulunmamasına rağmen saldırı düzenlendi" açıklamasında bulundu.


Bu sabah Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye tarafından verilen bilgiye göre, Türk askerlerinin söz konusu bölgede olmamaları gerekiyordu, Esad güçlerine bağlı jetlerin düzenlediği hava saldırısında Suriyeli militanların arasında Türk askerlerin de olduğu" bilgisine yer vermişti.

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Hulusi Akar, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:34 
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