Akar: "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: 'Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin... - Son Dakika

Akar: "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin...

6 saat önce

Akar: "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için Rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır.

Akar:

Akar: " Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için Rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır."

Rusya, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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