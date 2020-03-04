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Akar: "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin...
6 saat önce
Akar: "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için Rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:26 Kaynak: AA
Akar: " Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için Rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır."
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