Son Dakika Haberleri: Akar: Rusya ile büyük ölçüde mutabakat sağlandı
Son Dakika Ekonomi Akar: Rusya ile büyük ölçüde mutabakat sağlandı

Akar: Rusya ile büyük ölçüde mutabakat sağlandı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "Rusya ile olan heyetler arası askeri görüşmelerimiz biraz önce tamamlandı.

Akar: Rusya ile büyük ölçüde mutabakat sağlandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, "Rusya ile olan heyetler arası askeri görüşmelerimiz biraz önce tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Hulusi Akar, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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