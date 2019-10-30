Akar: Rusya ile büyük ölçüde mutabakat sağlandı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, "Rusya ile olan heyetler arası askeri görüşmelerimiz biraz önce tamamlandı.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Rusya ile olan heyetler arası askeri görüşmelerimiz biraz önce tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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