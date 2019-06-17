Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık vurgulandı, bölgede barış, istikrarın sağlanması ve ateşkesin muhafazası için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:33 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile Rusya Federasyonu
Savunma Bakanı Sergey Şoygu
arasındaki telefon görüşmesinde, Astana
ve Soçi
mutabakatlarına bağlılık vurgulandı, bölgede barış, istikrarın sağlanması ve ateşkesin muhafazası için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Akar ve Rus mevkidaşının telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede İdlip
başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Her iki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığın vurgulandığı görüşmede, bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadesi yer aldı.
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