Akar: "(Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'e Yönelik İmzalanan Metin) Müşterek Bir Koordinasyon...
34 dakika önce
Akar: "(Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'e yönelik imzalanan metin) Müşterek bir koordinasyon merkezi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor"
Akar: " (Rusya
Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib
'e yönelik imzalanan metin) Müşterek bir koordinasyon merkezi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor"
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:33 Kaynak: AA
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