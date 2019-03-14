Son Dakika Haberleri: Akar: "(Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'e Yönelik İmzalanan Metin) Müşterek Bir Koordinasyon...

Akar: "(Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'e Yönelik İmzalanan Metin) Müşterek Bir Koordinasyon...

34 dakika önce

Akar: "(Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'e yönelik imzalanan metin) Müşterek bir koordinasyon merkezi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor"

Akar:
Akar: " (Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'e yönelik imzalanan metin) Müşterek bir koordinasyon merkezi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:33 Kaynak: AA

İdlib, Güncel
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