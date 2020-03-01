Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var.Niyetimiz rejimin katliama... - Son Dakika

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Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var.Niyetimiz rejimin katliama...
6 saat önce
Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var.Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:06 Kaynak: AA
Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var.Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir
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