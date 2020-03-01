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Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var
6 saat önce
Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var
Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var.Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir
Akar: "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir"
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:22
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