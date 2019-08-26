Akar: S-400 taşıma faaliyetleri yarından itibaren başlayacak
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Milli Savunma Bakanı Akar, "(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak.
Milli Savunma Bakanı Akar, "(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:00
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