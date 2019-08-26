Son Dakika Haberleri: Akar: S-400 taşıma faaliyetleri yarından itibaren başlayacak
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Akar: S-400 taşıma faaliyetleri yarından itibaren başlayacak

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak.

Akar: S-400 taşıma faaliyetleri yarından itibaren başlayacak, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, "(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." dedi.

Hulusi Akar, S 400, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:00 
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