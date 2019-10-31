Akar: "(S-400 tedariki) Bu hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan...
6 saat önce
Akar: "(S-400 tedariki) Bu hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:14 Kaynak: AA
Akar: "(S-400 tedariki) Bu hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek."
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