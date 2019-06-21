Son Dakika Haberleri: Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız yok
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Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız yok

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye NATO'ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor.

Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız yok , System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye NATO'ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor. 'S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız' filan yok. Bu bir tedarik meselesi. Bunun F-35 ile ilişkilendirilmesini şiddetle reddediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:43 
Türkiye, Hulusi Akar, Ekonomi
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