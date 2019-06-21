Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız yok
2 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye NATO'ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:43
Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye
NATO'ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor. 'S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız' filan yok. Bu bir tedarik meselesi. Bunun F-35 ile ilişkilendirilmesini şiddetle reddediyoruz." dedi.
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