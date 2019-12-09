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Akar: "S400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı...
6 saat önce
Akar: "S400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:50 Kaynak: AA
Akar: "S400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek."
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