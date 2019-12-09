Son Dakika Haberleri: Akar: "S400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı...
Son Dakika Politika Akar: 'S400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı... - Son Dakika

Akar: "S400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı...

6 saat önce

Akar: "S400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek.

Akar:

Akar: "S400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek."

S 400, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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