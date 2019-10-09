Son Dakika Haberleri: Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik...
Son Dakika Güncel Akar: 'Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik...

Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik...

1 saat önce

Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.

Akar:

Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz."

Avusturya Türk Federasyonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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