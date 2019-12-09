Akar: "Sahada yenilenler çaresizlik içinde.
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Akar: "Sahada yenilenler çaresizlik içinde.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:32 Kaynak: AA
Akar: "Sahada yenilenler çaresizlik içinde. Yalanla, iftirayla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Mehmetçiğin başarısı altında ezildiler."
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