Akar: "Saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında... - Son Dakika

Akar: "Saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında...
Akar: "Saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, Azeri kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz"
Akar: "Saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, Azeri kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:53 Kaynak: AA
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