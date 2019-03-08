Son Dakika Haberleri: Akar: "Saldırılar Devam Eder, Göç Başlarsa 3,5 Milyon Nüfusun Göçünün Sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya...

Akar: "Saldırılar Devam Eder, Göç Başlarsa 3,5 Milyon Nüfusun Göçünün Sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya...

1 saat önce

Akar: "Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz"

Akar:
Akar: "Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:16 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa, Politika
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