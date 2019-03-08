Akar: "Saldırılar Devam Eder, Göç Başlarsa 3,5 Milyon Nüfusun Göçünün Sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya...

Akar: "Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz"

Akar: "Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz"

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Sıla, Ahmet Kural'la Olan Şiddet Duruşmasından Sonra Brüksel'de Sahneye Çıktı

Arı Sütünün Kilosu 10 Bin TL

Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları