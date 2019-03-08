Akar: "Saldırılar Devam Eder, Göç Başlarsa 3,5 Milyon Nüfusun Göçünün Sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya...
1 saat önce
Akar: "Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz"
Akar: "Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:16 Kaynak: AA
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