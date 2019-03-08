Akar: "Savunma Sanayimizde Yerlilik ve Millilik Oranı Yüzde Yetmişlere Dayanmış Durumda"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (17)



"Şu anda savunma sanayimizde yerlilik ve millilik oranı yüzde yetmişlere dayanmış durumda"

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