Akar: "Savunma ve güvenlik konusunda sayın Bahçeli'ye bazı konuda bilgiler sunduk"
1 saat önce
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:14 Kaynak: AA
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP
'yi ziyaret etti. (3)
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