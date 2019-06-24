Son Dakika Haberleri: Akar: "Savunma ve güvenlik konusunda sayın Bahçeli'ye bazı konuda bilgiler sunduk"
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Akar: "Savunma ve güvenlik konusunda sayın Bahçeli'ye bazı konuda bilgiler sunduk"

1 saat önce

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'yi ziyaret etti.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'yi ziyaret etti. (3)
Akar: Savunma ve güvenlik konusunda sayın Bahçeli'ye bazı konuda bilgiler sunduk
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:14 Kaynak: AA
Hulusi Akar, MHP, Güncel
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