Akar: "Savunma ve güvenlik konusunda sayın Bahçeli'ye bazı konuda bilgiler sunduk"

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MHP Lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezde takip edecek

Bakan Akar ve liderlerin yapacağı kritik görüşmenin detayları belli oldu

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in en büyük hatası 400 milyar dolara mal oldu