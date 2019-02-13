Akar - Scaparrotti Görüşmesi - Brüksel
2 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda NATO Avrupa
Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:44 Kaynak: AA
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